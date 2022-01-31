Председатель комитета предложила провести встречи с проживающими в Карабахе армянами

“Для понимания гражданами Азербайджана армянского происхождения новой реальности и принятия законов Азербайджанского государства есть необходимость во встречах. Сейчас в поствоенный период мы можем проводить различные встречи между общинами”.

“Для понимания гражданами Азербайджана армянского происхождения новой реальности и принятия законов Азербайджанского государства есть необходимость во встречах. Сейчас в поствоенный период мы можем проводить различные встречи между общинами”.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на конференции “Роль женщин в восстановлении в постконфликтный период”.

Председатель комитета напомнила, что армянская оккупация, длившаяся почти 30 лет, закончилась: “Важным вопросом является повышение экономической активности женщин, составляющих половину населения страны, вовлечение их в процесс управления и принятия решений. Это также означает экономическое укрепление нашего государства. Для этого, наряду с государственными учреждениями, ведется постоянная работа со стороны различных женских организаций, частных структур, неправительственных организаций.

Реализация такой деятельности важна не только с точки зрения удовлетворения различных потребностей населения, которое вернется на освобожденные от оккупации территории, но и с точки зрения создания новых рабочих мест, обеспечения занятости, повышения социального благосостояния населения и развития экономики в целом”, - подчеркнула она.