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Председатель коллегии адвокатов: В Азербайджане полностью обеспечено гендерное равенство

Председатель коллегии адвокатов: В Азербайджане полностью обеспечено гендерное равенство "В Азербайджане признаны права всех женщин и полностью обеспечено гендерное равенство". Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров. Он отметил, что опыт Азербайджана интересен за рубе
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 09:55
Председатель коллегии адвокатов: В Азербайджане полностью обеспечено гендерное равенство

"В Азербайджане признаны права всех женщин и полностью обеспечено гендерное равенство".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что опыт Азербайджана интересен за рубежом.

"В нашей стране женщины занимают самые высокие должности. Они широко представлены как в органах государственного управления, так и в негосударственном секторе"

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyasının sədri: “Azərbaycanda gender bərabərliyi tam təmin olunur”

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