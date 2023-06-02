Председатель коллегии адвокатов: В Азербайджане полностью обеспечено гендерное равенство

Председатель коллегии адвокатов: В Азербайджане полностью обеспечено гендерное равенство

"В Азербайджане признаны права всех женщин и полностью обеспечено гендерное равенство". Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров. Он отметил, что опыт Азербайджана интересен за рубе

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"В Азербайджане признаны права всех женщин и полностью обеспечено гендерное равенство".



Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.



Он отметил, что опыт Азербайджана интересен за рубежом.



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