ЦИК: Избиратели армянского происхождения могут голосовать как граждане Азербайджана

Жители Карабахского региона армянского происхождения могут участвовать в голосовании на президентских выборах как граждане Азербайджана.

Избиратели армянского происхождения могут участвовать в голосовании на президентских выборах как граждане Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что все граждане Азербайджане вне зависимости от национальной принадлежности имеют одинаковое право голоса.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".