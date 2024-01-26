Повышена зарплата военнослужащих ГПС Азербайджана

Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана утверждены в новой редакции.

Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана утверждены в новой редакции.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих не разглашаются, так как являются конфиденциальными.

Министерству финансов поручается осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в Государственном бюджете Азербайджана на 2024 год.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.