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Повышена зарплата военнослужащих ГПС Азербайджана

Повышена зарплата военнослужащих ГПС Азербайджана Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана утверждены в новой редакции.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 11:39
Повышена зарплата военнослужащих ГПС Азербайджана

Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана утверждены в новой редакции.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих не разглашаются, так как являются конфиденциальными.

Министерству финансов поручается осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в Государственном бюджете Азербайджана на 2024 год.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке DSX hərbi qulluqçularının maaşları artırılıb

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