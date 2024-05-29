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Житель Ходжалы: Всю дорогу мы молились за упокой душ шехидов

Житель Ходжалы: Всю дорогу мы молились за упокой душ шехидов Житель Ходжалы Харби Алиев поделился впечатлениями от воссоединения с родным городом спустя 32 года.
Внутренняя политика
29 мая 2024 г. 19:24
Житель Ходжалы: Всю дорогу мы молились за упокой душ шехидов

Житель Ходжалы Харби Алиев поделился впечатлениями от воссоединения с родным городом спустя 32 года.

В беседе с карабахским бюро Report Харби Алиев рассказал, что в день оккупации Ходжалы его отец, брат и 3-летний племянник попали в плен, а его тетя погибла.

"Но сегодня радость от переезда в Ходжалы излечила эту боль", - сказал он.

Харби Алиев отметил, что многие друзья и близкие спрашивают о том, что осталось на месте его родного дома в Ходжалы: "Я всегда с уверенностью говорил, что даже если на месте дома остался один лишь камень - это для меня дворец, земля Карабаха - теплые материнские объятия. Я поклялся, что дойду до Ходжалы босиком. После таблички с надписью "Ходжалы" я босиком пробирался сквозь колючие кусты. Я на коленях целовал родную землю".

По словам Алиева, всю дорогу в Ходжалы бывшие вынужденные переселенцы молились за упокой душ шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Xocalı sakini: "Qarabağın quru daşı mənim üçün imarət, quru torpağı isti ana qucağıdır"

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