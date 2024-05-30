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Еще 15 семей отправились в Шушу

Еще 15 семей отправились в Шушу В освобожденный от оккупации город Шуша выехал очередной миграционный караван.
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 06:56
Еще 15 семей отправились в Шушу

В освобожденный от оккупации город Шуша выехал очередной миграционный караван.

Как сообщает Report, 30 мая из Гарадагского района города Баку в Шушу отправились семьи, временно проживавшие в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

На этом этапе в Шушу переселяются 15 семей в составе 57 человек. Из них 8 семей (31 человек) проживали в Баку, две (6 человек) - в Абшеронском районе, а также в Сумгайыте (4 человека), Мингячевире (4), Барде (5), Огузском (5) и Агдамском (2) районах.

Напомним, что до сих пор в Шуше обеспечено постоянное проживание 105 семей в составе 406 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 15 ailə Şuşa şəhərinə yola salınıb

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