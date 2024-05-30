Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин

Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин

С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин.

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С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин. Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего". "Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 миллионами мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов. С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 наш гражданин, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3 400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин – отказ Армении предоставить точные карты мин, заложенных ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению", - отмечается в обращении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram