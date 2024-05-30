О нас

Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин

Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин.
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 11:27
Ильхам Алиев: С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин

С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день жертвами мин стал 361 наш гражданин.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду – Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Азербайджан в результате почти 30-летнего конфликта и оккупации его земель Арменией страдает от проблемы загрязнения своих территорий минами и входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, около 12 процентов территории страны загрязнено 1,5 миллионами мин и неизвестным количеством неразорвавшихся боеприпасов.

С момента окончания войны в 2020 году по сегодняшний день 361 наш гражданин, большинство из которых являются гражданскими лицами, стал жертвой мин, 68 из них погибли и 293 получили тяжелые ранения. В целом с начала военной агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3 400 наших граждан, в том числе 358 детей и 38 женщин. Среди основных причин ежедневного роста числа жертв мин – отказ Армении предоставить точные карты мин, заложенных ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения. С 2020 по 2023 годы на территории Азербайджана были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км, вновь были установлены мины. Ответственность за это ложится на Армению", - отмечается в обращении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: 'Since the end of the war in 2020, 361 of our citizens have fallen victim to mine explosion'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Müharibənin 2020-ci ildə başa çatmasından bu günədək 361 vətəndaşımız mina qurbanı olub

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi