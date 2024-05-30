Бывшая вынужденная переселенка: Пусть наши дети не слышат звуков выстрелов

"Я мечтаю пройтись по тем улицам, где прошло мое детство".
Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из города Шуша Еганя Насибова.
Она отметила, что долгие годы сталкивалась с трудностями: "Мы жили в общежитии в поселке Зейналабдина Тагиева. Война отняла у нас родных, близких, лучшие годы. Пусть наши дети никогда не узнают, что такое война, никогда не слышат звуков выстрелов".
Насибова также выразила огромную благодарность президенту Азербайджана и азербайджанской армии за сегодняшний день.
Напомним, что в освобожденный от оккупации город Шуша был отправлен очередной миграционный караван.