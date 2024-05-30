Делегация УМК посетила Мекку в связи с подготовкой к паломничеству

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) посетила Мекку в связи с подготовкой к предстоящему паломничеству.

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) посетила Мекку в связи с подготовкой к предстоящему паломничеству.

Об этом в ответе на запрос Report сообщили в УМК.

Начальник отдела внешних связей управления и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири отметил, что административный персонал будет обеспечивать предварительную подготовку, встречу паломников в аэропорту, размещение их в отели и другие связанные с паломничеством вопросы.

Делегация уже начала подготовительную работу.

Отметим, что в этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 1500 человек. Первый рейс состоится 4 июня. Стоимость паломничества составляет 5 850 долларов США на человека.