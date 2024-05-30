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Делегация УМК посетила Мекку в связи с подготовкой к паломничеству

Делегация УМК посетила Мекку в связи с подготовкой к паломничеству Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) посетила Мекку в связи с подготовкой к предстоящему паломничеству.
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 14:05
Делегация УМК посетила Мекку в связи с подготовкой к паломничеству

Делегация Управления мусульман Кавказа (УМК) посетила Мекку в связи с подготовкой к предстоящему паломничеству.

Об этом в ответе на запрос Report сообщили в УМК.

Начальник отдела внешних связей управления и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири отметил, что административный персонал будет обеспечивать предварительную подготовку, встречу паломников в аэропорту, размещение их в отели и другие связанные с паломничеством вопросы.

Делегация уже начала подготовительную работу.

Отметим, что в этом году для паломничества Азербайджану выделена квота в 1500 человек. Первый рейс состоится 4 июня. Стоимость паломничества составляет 5 850 долларов США на человека.

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Версия на азербайджанском языке QMİ nümayəndə heyəti Həcc ziyarətinə hazırlıqla bağlı Məkkəyə gedib

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