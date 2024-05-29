Haber Global распространил новые кадры из четырех возвращенных Азербайджану сел

Турецкий телеканал Haber Global распространил новые кадры из четырех приграничных сел, которые Азербайджан вернул без единого выстрела.

Турецкий телеканал Haber Global распространил новые кадры из четырех приграничных сел, которые Азербайджан вернул без единого выстрела.

Как сообщает Report, в сюжете Haber Global отмечается, что эти села патрулируют азербайджанские солдаты. На посту развевается азербайджанский флаг.

Также говорится о том, что работы по обеспечению безопасности региона идут непрерывно. На территории проводятся работы по разминированию.

Подчеркивается, что стороны продолжают переговоры о подписании мирного соглашения.

Подробности в сюжете Haber Global:

