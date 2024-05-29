Haber Global распространил новые кадры из четырех возвращенных Азербайджану сел

Турецкий телеканал Haber Global распространил новые кадры из четырех приграничных сел, которые Азербайджан вернул без единого выстрела.
Как сообщает Report, в сюжете Haber Global отмечается, что эти села патрулируют азербайджанские солдаты. На посту развевается азербайджанский флаг.
Также говорится о том, что работы по обеспечению безопасности региона идут непрерывно. На территории проводятся работы по разминированию.
Подчеркивается, что стороны продолжают переговоры о подписании мирного соглашения.
Подробности в сюжете Haber Global: