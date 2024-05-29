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Haber Global распространил новые кадры из четырех возвращенных Азербайджану сел

Haber Global распространил новые кадры из четырех возвращенных Азербайджану сел Турецкий телеканал Haber Global распространил новые кадры из четырех приграничных сел, которые Азербайджан вернул без единого выстрела.
Внутренняя политика
29 мая 2024 г. 21:46
Haber Global распространил новые кадры из четырех возвращенных Азербайджану сел

Турецкий телеканал Haber Global распространил новые кадры из четырех приграничных сел, которые Азербайджан вернул без единого выстрела.

Как сообщает Report, в сюжете Haber Global отмечается, что эти села патрулируют азербайджанские солдаты. На посту развевается азербайджанский флаг.

Также говорится о том, что работы по обеспечению безопасности региона идут непрерывно. На территории проводятся работы по разминированию.

Подчеркивается, что стороны продолжают переговоры о подписании мирного соглашения.

Подробности в сюжете Haber Global:

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Версия на азербайджанском языке Видео"Haber Global" Azərbaycana qaytarılan dörd kənddən yeni görüntülər yayımlayıb

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