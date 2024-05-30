О нас

Житель города Шуша: Мы больше не вынужденные переселенцы

Житель города Шуша: Мы больше не вынужденные переселенцы "Самые прекрасные годы нашей жизни прошли в Шуше".
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 07:26
Житель города Шуша: Мы больше не вынужденные переселенцы

"Самые прекрасные годы нашей жизни прошли в Шуше".

Как сообщает Report, об этом рассказал бывший вынужденный переселенец из города Шуша Али Керимов.

"На протяжении многих лет мы ютились в поселке Гуртулуш на территории Масазыра. Однако, несмотря на все лишения, мы никогда не теряли надежды и веры. Мы очень рады, что больше никто не назовет нас вынужденными переселенцами. Отныне мы будем жить в мире в родной Шуше.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему, нашей победоносной армии за это счастье", - сказал он.

Напомним, что в освобожденный от оккупации город Шуша сегодня отправлен очередной миграционный караван.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: “Çox sevinirik ki, artıq bizə məcburi köçkün deyilməyəcək”

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi