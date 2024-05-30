Житель города Шуша: Мы больше не вынужденные переселенцы

"Самые прекрасные годы нашей жизни прошли в Шуше".

"Самые прекрасные годы нашей жизни прошли в Шуше".

Как сообщает Report, об этом рассказал бывший вынужденный переселенец из города Шуша Али Керимов.

"На протяжении многих лет мы ютились в поселке Гуртулуш на территории Масазыра. Однако, несмотря на все лишения, мы никогда не теряли надежды и веры. Мы очень рады, что больше никто не назовет нас вынужденными переселенцами. Отныне мы будем жить в мире в родной Шуше.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему, нашей победоносной армии за это счастье", - сказал он.

Напомним, что в освобожденный от оккупации город Шуша сегодня отправлен очередной миграционный караван.