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Азербайджан и Турция намерены расширить обмен опытом в сфере религии

Азербайджан и Турция намерены расширить обмен опытом в сфере религии Азербайджан и Турция заинтересованы в расширении обмена опытом в сфере религии.
Внутренняя политика
29 мая 2024 г. 11:19
Азербайджан и Турция намерены расширить обмен опытом в сфере религии

Азербайджан и Турция заинтересованы в расширении обмена опытом в сфере религии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече находящегося с визитом в Турции председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамина Мамедова с председателем Управления по делам религии этой страны Али Эрбашем.

На встрече подчеркнуто, что отношения братства и дружбы между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в углублении этих отношений и расширении обмена опытом, связанным с регулированием религиозных вопросов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye intend to expand exchange of experience in religion
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə din sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsində maraqlıdır

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