Азербайджан и Турция намерены расширить обмен опытом в сфере религии

Азербайджан и Турция заинтересованы в расширении обмена опытом в сфере религии.

Азербайджан и Турция заинтересованы в расширении обмена опытом в сфере религии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече находящегося с визитом в Турции председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамина Мамедова с председателем Управления по делам религии этой страны Али Эрбашем.

На встрече подчеркнуто, что отношения братства и дружбы между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в углублении этих отношений и расширении обмена опытом, связанным с регулированием религиозных вопросов.