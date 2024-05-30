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Первый житель, вернувшийся в Ходжалы: Я очень счастлив, что дожил до этих дней

Первый житель, вернувшийся в Ходжалы: Я очень счастлив, что дожил до этих дней Когда мы покидали Ходжалы, наша семья состояла из четырех человек, а теперь, вернулась в составе 10 человек.
Внутренняя политика
30 мая 2024 г. 12:44
Первый житель, вернувшийся в Ходжалы: Я очень счастлив, что дожил до этих дней

Когда мы покидали Ходжалы, наша семья состояла из четырех человек, а теперь, вернулась в составе 10 человек.

Об этом карабахскому бюро Report сказал один из первых жителей, переселенных в Ходжалы, Зюльфю Мурадов.

"Свою благодарность главе государства я выразил в Ходжалы, в своем доме. Я очень счастлив, что дожил до этих дней. Я нахожусь в собственном доме спустя 32 года. Я построил его в 1986 году", - сказал он.

Мурадов вместе с семьей были вынуждены покинуть Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıya ilk qayıdan sakin: Dörd nəfərlə çıxmışdıq, on nəfərlə geri dönmüşük

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