Первый житель, вернувшийся в Ходжалы: Я очень счастлив, что дожил до этих дней

Первый житель, вернувшийся в Ходжалы: Я очень счастлив, что дожил до этих дней

Когда мы покидали Ходжалы, наша семья состояла из четырех человек, а теперь, вернулась в составе 10 человек.

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Когда мы покидали Ходжалы, наша семья состояла из четырех человек, а теперь, вернулась в составе 10 человек. Об этом карабахскому бюро Report сказал один из первых жителей, переселенных в Ходжалы, Зюльфю Мурадов. "Свою благодарность главе государства я выразил в Ходжалы, в своем доме. Я очень счастлив, что дожил до этих дней. Я нахожусь в собственном доме спустя 32 года. Я построил его в 1986 году", - сказал он. Мурадов вместе с семьей были вынуждены покинуть Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram