Первый житель, вернувшийся в Ходжалы: Я очень счастлив, что дожил до этих дней

Когда мы покидали Ходжалы, наша семья состояла из четырех человек, а теперь, вернулась в составе 10 человек.
Об этом карабахскому бюро Report сказал один из первых жителей, переселенных в Ходжалы, Зюльфю Мурадов.
"Свою благодарность главе государства я выразил в Ходжалы, в своем доме. Я очень счастлив, что дожил до этих дней. Я нахожусь в собственном доме спустя 32 года. Я построил его в 1986 году", - сказал он.
Мурадов вместе с семьей были вынуждены покинуть Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.