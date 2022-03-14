Повышен акциз на сигареты, определен акциз на электронные сигареты и кальяны

Акцизная ставка для сигарет, содержащих табак, и сигарет, содержащих заменители табака повышена с 43,0 до 46,5 манатов за 1 000 штук.

Акцизная ставка для сигарет, содержащих табак, и сигарет, содержащих заменители табака повышена с 43,0 до 46,5 манатов за 1 000 штук.

Как передает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Акцизная ставка повышена с 12,9 до 14 манатов за 1 000 единиц табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара).

Акцизная ставка на табак и заменители табака для кальянов, другой курительный табак, кроме технического табака, "гомогенизированный» или "восстановленный" табак, а также на жевательный или нюхательный табак составит 30 манатов за 1 кг.

Ставка акциза на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители установлена ​​в размере 0,25 маната.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней после его опубликования.