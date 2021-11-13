Потворство миротворцев армянскому терроризму – угроза для самой России

К сожалению, Армения возвела терроризм в ранг государственной политики, это уже стало их национальной идеологией. И если мы говорим о сосуществовании в постконфликтный период, если хотим мира и стабильности в регионе, то "Железный кулак" всегда должен быт

К сожалению, Армения возвела терроризм в ранг государственной политики, это уже стало их национальной идеологией. И если мы говорим о сосуществовании в постконфликтный период, если хотим мира и стабильности в регионе, то "Железный кулак" всегда должен быть наготове.

Об этом в беседе с Report сказал депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

По его словам, неслучайно поэтому каждый раз президент, Верховный главнокомандующий при поездке на освобожденные территории напоминает армянам о своем "Железном кулаке" и об их позорных поражениях.

"Этим Ильхам Алиев дает знать, что это общество, которое готово к предательству в любой момент, что неоднократно и происходило на протяжении истории. Следовательно, они не откажутся от своих агрессивных намерений, если не увидят силу, намного превосходящую их. Да и чего ожидать от государства, которое в своих официальных документах о независимости предъявляет территориальные претензии и к Азербайджану, и к Турции?

Конечно, поведение армян в Карабахе или Зангезуре нас не пугает, они получали и будут получать достойный ответ. Но, к сожалению, ничего хорошо не сулит то, что в ряде случаев российские миротворцы закрывают глаза на их агрессивные действия. Нужно понимать, что в конечном итоге целью террористов являемся не только мы, а все человечество", - отметил депутат.

Магеррамов подчеркнул, что так же, как освобожденный в США армянский террорист представляет угрозу для американского народа, потворство российских миротворцев армянским террористам представляет угрозу, в первую очередь, для самого официального Кремля:

"Наглядным доказательством этому является и последний инцидент. Ведь, бросая гранату в сторону блокпоста под Шушой, этот армянский террорист хотел расправиться не только с азербайджанскими, но и российскими военнослужащими".

По словам депутата, у террориста нет родины, он представляет собой угрозу, где бы ни находился:

"В этом смысле международное сообщество должно оказывать решительное противодействие терроризму и в нашем регионе, так же, как делает это на Ближнем Востоке, в Афганистане и Сирии, иначе их антитеррористические призывы будут не чем иным, как двойными стандартами.

Смотрите, армянские СМИ уже объявили этого террориста "героем", что вполне ожидаемо от этой страны. Но каждый должен знать, что наше терпение не бесконечно. Точно так же, как мы под руководством Верховного главнокомандующего, благодаря силе нашей армии и сплоченности народа, всего за 44 дня положили конец 30-летней оккупации наших земель, мы также искореним корень терроризма в этом регионе. Каждый может быть в этом уверен".