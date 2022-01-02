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Помощник президента поделился публикацией о Шуше

Помощник президента поделился публикацией о Шуше Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономики и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов поделился в своем Twitter-аккаунте о Шуше.
Внутренняя политика
2 января 2022 г. 03:14
Помощник президента поделился публикацией о Шуше

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономики и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов поделился в своем Twitter-аккаунте о Шуше.

Как передает Report в публикации говорится:

"С годом Шуши!". Помощник президента сопроводил пост хештегами: Год Шуши и Карабах это Азербайджан.

Отметим, что президент Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши". Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу Азербайджана по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства объявил, что в 2022 году будет отмечаться 270-летие Шуши.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisindən Şuşa ili bağlı paylaşım

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