Помощник президента поделился публикацией о Шуше

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономики и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов поделился в своем Twitter-аккаунте о Шуше.

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономики и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов поделился в своем Twitter-аккаунте о Шуше.

Как передает Report в публикации говорится:

"С годом Шуши!". Помощник президента сопроводил пост хештегами: Год Шуши и Карабах это Азербайджан.

Отметим, что президент Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши". Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу Азербайджана по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства объявил, что в 2022 году будет отмечаться 270-летие Шуши.