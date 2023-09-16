Покидающий Ханкенди армянин: Не уверен, что вернусь сюда

Прошедший сегодня через ППП "Лачын" житель Карабаха армянской национальности Сайран Агамбекян заявил, что отправляется в Ереван и не намерен больше возвращаться в Ханкенди.

Прошедший сегодня через ППП "Лачын" житель Карабаха армянской национальности Сейран Агамбекян заявил, что отправляется в Ереван и, не уверен, что вернется в Ханкенди.

В беседе с командированным в Лачын корреспондентом Report С.Агамбекян сообщил, что был участником Второй Карабахской войны.

"Я проходил военную службу в Карабахе три года назад. Если точнее, в Мартуни (Ходжавенд – ред.). Я участник Второй Карабахской войны, не получал ранений в боях. Однако мой брат погиб на войне. Мои родители все еще в Ханкенди, а я отправляюсь в Ереван. Скорее всего, я больше никогда не вернусь", - сказал он.