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Покидающий Ханкенди армянин: Не уверен, что вернусь сюда

Покидающий Ханкенди армянин: Не уверен, что вернусь сюда Прошедший сегодня через ППП "Лачын" житель Карабаха армянской национальности Сайран Агамбекян заявил, что отправляется в Ереван и не намерен больше возвращаться в Ханкенди.
Внутренняя политика
16 сентября 2023 г. 13:05
Покидающий Ханкенди армянин: Не уверен, что вернусь сюда

Прошедший сегодня через ППП "Лачын" житель Карабаха армянской национальности Сейран Агамбекян заявил, что отправляется в Ереван и, не уверен, что вернется в Ханкенди.

В беседе с командированным в Лачын корреспондентом Report С.Агамбекян сообщил, что был участником Второй Карабахской войны.

"Я проходил военную службу в Карабахе три года назад. Если точнее, в Мартуни (Ходжавенд – ред.). Я участник Второй Карабахской войны, не получал ранений в боях. Однако мой брат погиб на войне. Мои родители все еще в Ханкенди, а я отправляюсь в Ереван. Скорее всего, я больше никогда не вернусь", - сказал он.

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Версия на английском языке ВидеоArmenian leaving Azerbaijan’s Khankandi not sure if he will return
Версия на азербайджанском языке ВидеоXankəndidən gedən erməni: "Bir daha geri qayıtmayacağam"

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