Избирательный участок в Забухе оснащен всем необходимым для голосования

Община Забуха рада возможности проголосовать на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 7 февраля, в своем родном селе.

Община Забуха рада возможности проголосовать на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 7 февраля, в своем родном селе.

Об этом сотруднику Report заявил председатель созданного в селе Забух избирательного участка № 108 Лачынского избирательного округа № 121 Мубариз Рустамов.

Избирательный участок в средней школе № 1 села Забух оснащен всем необходимым для голосования.

По словам M.Рустамова, на участке зарегистрировано около 1 500 избирателей, 549 человек из которых являются жителями Забуха, а остальные - жителями территории от села Минкенд до Гюлябирда.

Самым пожилым избирателем села Забух является 88-летний Шамиль Фараджов. “Он обратился к нам с заявлением, выразив желание воспользоваться правом дистанционного голосования. В целях обеспечения его права голоса на выборах, а также других наших избирателей с проблемами со здоровьем, для них подготовлены мобильные урны для голосования", - заявил председатель избирательного участка.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов: от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.