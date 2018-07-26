Под председательством премьера состоялось очередное заседание Кабинета Министров

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ 26 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова состоялось заседание с участием соответствующих структур, посвященное вопросам, предусмотренным в "Плане работы Кабинета Министров Азербайджанской Республики на 2018 год".

Как сообщает Report, в повестку дня заседания были включены два вопроса: обсуждение мониторинговых и оценочных отчетов, подготовленных в связи с исполнением дорожных карт, утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении Стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики» от 6 декабря 2016 года; обсуждение хода подготовки к переписи населения в Азербайджанской Республике в 2019 году.

Премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что в последние годы благодаря дальновидному и мудрому руководству Президента Ильхама Алиева в Азербайджане уделяется особое внимание формированию новой качественной модели развития, в этом направлении проводится большая работа.

Новруз Мамедов подчеркнул, что в результате устойчивых реформ, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева, были предприняты важные шаги на пути обеспечения экономической независимости страны, и данный процесс успешно продолжается. «В результате осуществляемой целенаправленной политики была проделана большая работа по созданию социальной и экономической инфраструктуры Азербайджана, развитию частного сектора, индустриализации, расширению производственных и экспортных возможностей аграрного сектора, обеспечению макроэкономической стабильности, улучшению благосостояния населения. Сбалансированное развитие регионов благодаря успешной реализации государственных программ также придало мощный импульс росту потенциала страны. Обсуждаемые сегодня вопросы направлены на обеспечение устойчивости этого развития», - сказал премьер-министр Новруз Мамедов.

Выступая с докладом по первому вопросу, министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что министерство определено в качестве основного исполнителя по 151 мероприятию, предусмотренному в Стратегической дорожной карте, а также координатора стратегических дорожных карт по «Производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства» и «Развитию тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике». Министр подчеркнул, что исполнение стратегических дорожных карт будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности, инклюзивности экономики и социального благосостояния на основе устойчивого экономического развития в стране.

По второму вопросу повестки дня был заслушан доклад председателя Государственного комитета по статистике Тахира Будагова. Председатель комитета отметил, что в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики «О проведении в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике» от 7 сентября 2016 года согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров государственные структуры приступили к подготовительной работе. Государственный комитет по статистике составил календарный план, отражающий организационную работу, связанную с переписью, подготовку материалов переписи, проведение переписи, распространение ее результатов и предстоящую работу, связанную с направлениями международного сотрудничества.

После того, как были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур по вопросам повестки дня, состоялся широкий обмен мнениями по обеим темам.

По итогам обсуждений с учетом выступлений докладчиков было принято постановление.

В постановлении указано, что соответствующим структурам следует обеспечить принятие необходимых мер для своевременного выявления и устранения проблем, недостатков, возникающих при исполнении стратегических дорожных карт, и осуществлять безотлагательные меры для дальнейшего ускорения полного, своевременного, качественного выполнения намеченных мероприятий. Исполнительные власти городов и районов должны обеспечить принятие всех необходимых мер для проведения переписи населения.

Подводя итоги заседания, премьер-министр Новруз Мамедов дал соответствующим структурам Кабинета Министров поручения, связанные с исполнением обсужденных вопросов.