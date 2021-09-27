ПАСЕ подчеркнула необходимость передачи Азербайджану карт минных полей

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция "О гуманитарных результатах конфликта между Арменией и Азербайджаном"

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция "О гуманитарных результатах конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Как передает французское бюро Report, в резолюции затрагивается первая (1991-1994 годы) и вторая (2020 год) Карабахские войны, уделяется внимание погибшим, пропавшим без вести в ходе войн, беженцам и вынужденным переселенцам, ущербу культурному наследию, заминированным территориям и другим вопросам.

ПАСЕ высоко оценила трехстороннее заявление от 9 (10) ноября, которое предусматривает прекращение огня между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что документ является одним из основных элементов для прекращения огня и главным документом в контексте создания условий для решения гуманитарных вопросов.

В ходе обсуждений резолюции члены ПАСЕ особо подчеркнули, что передача Азербайджану карт минных полей поможет избежать в дальнейшем человеческих жертв.

Международное сообщество, в особенности Совет Европы, приглашены для оказания помощи обеим государствам.

