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ПАСЕ подчеркнула необходимость передачи Азербайджану карт минных полей

ПАСЕ подчеркнула необходимость передачи Азербайджану карт минных полей На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция "О гуманитарных результатах конфликта между Арменией и Азербайджаном"
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 21:16
ПАСЕ подчеркнула необходимость передачи Азербайджану карт минных полей

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция "О гуманитарных результатах конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Как передает французское бюро Report, в резолюции затрагивается первая (1991-1994 годы) и вторая (2020 год) Карабахские войны, уделяется внимание погибшим, пропавшим без вести в ходе войн, беженцам и вынужденным переселенцам, ущербу культурному наследию, заминированным территориям и другим вопросам.

ПАСЕ высоко оценила трехстороннее заявление от 9 (10) ноября, которое предусматривает прекращение огня между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что документ является одним из основных элементов для прекращения огня и главным документом в контексте создания условий для решения гуманитарных вопросов.

В ходе обсуждений резолюции члены ПАСЕ особо подчеркнули, что передача Азербайджану карт минных полей поможет избежать в дальнейшем человеческих жертв.

Международное сообщество, в особенности Совет Европы, приглашены для оказания помощи обеим государствам.

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Версия на азербайджанском языке AŞPA mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsinin vacib olduğunu bildirib

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