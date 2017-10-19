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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане осуществление телефонных переговоров путем незаконного использования телефонной линии не повлечет уголовную ответственность.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс предлагаются изменения.

Из Кодекса удаляется статья 189 (осуществление телефонных переговоров путем незаконного использования телефонной линии).

Согласно имеющейся сейчас в законодательстве статье, осуществление телефонных переговоров путем незаконного использования линий связи телефонного номера, принадлежащего абоненту, если это деяние причинило значительный ущерб потерпевшему наказывается штрафом в размере от ста до пятисот манатов, либо общественными работами на срок от двухсот сорока до трехсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Те же деяния, причинившие крупный ущерб потерпевшему, наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи манатов либо исправительными работами на срок до двух лет.

Это деяние в дальнейшем повлечет административную ответственность. Согласно статье 360 (осуществление телефонных переговоров путем незаконного использования телефонной линии) Кодекса об административных правонарушениях, осуществление телефонных переговоров путем незаконного использования телефонной линии принадлежащего абоненту телефонного номера, если это деяние причинило потерпевшему малый ущерб (до 1000 манатов) наказывается штрафом от 400 до 600 манатов.

Изменение будет вынесено на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.