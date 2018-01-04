Определены работы госорганов по предотвращению вредного воздействия табачных изделий в Азербайджане

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Министерства Здравоохранения, Образования, Культуры и Туризма, Молодежи и Спорта проведут в СМИ пропагандистские мероприятия о вреде курения. Как сообщает Report, это предусмотрено законом “Об ограничении использования табачных изделий”, подписанном президентом Ильхамом Алиевым. Согласно закону, все действующие на территории Азербайджана телерадиовещатели должны подготовить при содействии научных организаций указанных министерств и НПО передачи о вреде курения, а также передачи, посвященные иным вредным привычкам, отведя на них не менее 90 минут эфирного времени. 45 минут эти передачи должны выходить в эфир в промежуток между 17.30 - 23.00 и еще 45 минут между 08.00 - 23.00. Записи передач ежемесячно должны быть представлены в Национальный Совет по телерадиовещанию. Помимо этого, министерство образования должно включить материалы о вреде курения для здоровья человека и окружающей среды в учебные пособия.

Отметим, что 29 декабря 2017 года президент Ильхам Алиев подписал закон “Об ограничении использования табачных изделий”. Этот закон определяет правовые основы охраны здоровья населения Азербайджанской Республики, пропаганды здорового образа жизни, здорового развития детей и подростков, профилактики вредных привычек, сокращения использования табачных изделий и уменьшения вреда курения для окружающей среды.