Омбудсмен посетила место временного заключения и следственный изолятор СГБ

Проведены встречи с несколькими обвиняемыми, заслушаны обращения

Омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма без предварительного извещения посетила место временного заключения и следственный изолятор Службы госбезопасности.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Целью посещения было изучение условий содержания и обращения, разбирательство поступивших обращений, обеспечение прав содержащихся, изучение ситуации с документированием.

В рамках посещения с участием членов Национальной превентивной группы были рассмотрены вопросы условий содержания, питания, обеспечения продовольствием, организации медицинских услуг, осмотрены объекты и камеры учреждения.

В связи с рассмотрением вопросов обращения с глазу на глаз были проведены встречи с несколькими обвиняемыми, заслушаны обращения, всем даны юридические консультации по поднимаемым вопросам, объяснены требования законодательства, ряд обращений был обеспечен на месте.

Во время посещения принятые лица не высказали жалоб на обращение с ними сотрудников учреждения, условия содержания в учреждении.

В завершении с руководством и сотрудниками были проведены просветительские беседы, даны рекомендации в соответствии с национальным и международным законодательствами.