Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанса Сабина Алиева обратилась к международным организациям по случаю Международного дня ​​мира – 21 сентября.

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанса Сабина Алиева обратилась к международным организациям по случаю Международного дня ​​мира – 21 сентября.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Основа Международного дня мира была заложена 20 ноября 1981 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 28 сентября 2001 года в соответствии с единогласным решением Генеральной Ассамблеи ежегодно 21 сентября отмечается во всем мире как Международный день мира.

Сегодня одной из самых актуальных глобальных проблем современности, являющейся основополагающей для прав человека, создающей серьезные препятствия для устойчивого развития человечества и требующей обязательного решения, является установление мира во всем, которое также важно с точки зрения достижения Целей устойчивого развития ООН. Тема Международного дня мира в 2021 году – "Лучшее восстановление для справедливого и устойчивого мира".

Обеспечение мира и безопасности - один из важнейших факторов для надежной защиты прав и свобод человека на международном и национальном уровнях. Сегодня мир во всем мире - это глобальный вызов, и защита суверенитета государств, содействие сосуществованию, растущие конфликты между странами, религиями и цивилизациями, продолжающиеся конфликты и новые очаги войны являются прямыми препятствиями на пути к миру. Сегодня в результате продолжающихся вооруженных конфликтов и войн миллионы людей, включая, детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, изгоняются из своих домов.

К сожалению, хотели бы отметить, что являющаяся постоянным препятствием для мирного процесса многолетняя политика оккупации и этнических чисток Армении в отношении Азербайджана и его населения, представляет собой угрозу и опасность для стабильности и мира в регионе.

В течение долгих лет не были приняты действенные шаги по исполнению резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884 от 1993 года о предотвращении и пресечении военной агрессии Армении, восстановлении территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в свои родные дома, обеспечивающий прочный мир и безопасность в регионе, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О положении на оккупированных территориях Азербайджана" от 14 марта 2008 года, которая предусматривает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, содержащиеся в этих документах положения, остались только на бумаге. Продолжительные мирные переговоры международных организаций, выступающих посредником в решении проблемы, не дали никаких результатов.

В связи с этим политическое и военное руководство Армении воодушевленное и уверенное, что не будет подвергаться никакому давлению на международном уровне, пользуясь безнаказанностью, продолжало совершать преступления против мира и человечности, включая военные преступления, террор и финансирование терроризма.

Несмотря на право Азербайджана на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, наше государство всегда проводило мирный политический курс, придерживаясь общеизвестных принципов и норм международного права, терпеливо пыталось восстановить свою территориальную целостность мирным путем. Однако, несмотря на все усилия, Армения за завесой двойных стандартов не отказалась от своей захватнической политики.

Вновь выступившие с территориальными притязаниями к Азербайджану в июле прошлого года вооруженные силы Армении с 27 сентября 2020 года, используя запрещенное оружие, в том числе оперативно-тактические системы баллистических ракет, намеренно и целенаправленно атаковали подразделения вооруженных сил Азербайджана, а также расположенные далеко от линии фронта густонаселенные жилые пункты. В результате были убиты 94 мирных жителя, в том числе 12 детей, ранены 414 человек, в том числе 50 детей, разрушено более 3410 домов, 120 многоквартирных домов и 512 объектов гражданской инфраструктуры, включая большое число школ, больниц и детских садов.

Все это привело к серьезному нарушению положений международных договоров о защите во время конфликтов гражданских лиц - детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью, в том числе Женевских конвенций "О защите жертв войны" от 12 августа 1949 года и их дополнительных протоколов, а также Декларации ООН "О защите женщин и детей в чрезвычайных ситуациях и при вооруженных конфликтах", Конвенции "О правах детей" и Конвенции "О правах лиц с инвалидностью".

В результате экологического террора, осуществленного Арменией с использованием запрещенного химического оружия и умышленных массовых пожаров, окружающая среда в Карабахском регионе Азербайджана, включая источники пресной воды, была физически и химически загрязнена, уничтожены различные редкие виды растений и животных, прекращение процесса саморегуляции в реках и озерах превратил водные бассейны в мертвую зону, вредную для всех живых организмов. Таким образом, серьезно пострадали не только природа нашей страны, но и флора и фауна всего региона. Это - нарушение международных соглашений по экологии и окружающей среде, участником которых является Армения, включая Конвенцию ООН "О запрещении использования изменений окружающей среды в военных или любыми другими способами вражды".

В результате 44-дневных успешных контрнаступательных операций, проведенных азербайджанским государством с 27 сентября по 10 ноября 2020 года в целях восстановления территориальной целостности в рамках международно признанных границ и установления прочного мира и безопасности в регионе, Азербайджан в одиночку выполнил вышеупомянутые резолюции, освободив оккупированные Арменией территории.

Конфликт практически завершился подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в котором объявлено об окончании всех военных операций между Арменией и Азербайджаном. После 44-дневной Отечественной войны на Южном Кавказе появились новые возможности для обеспечения прочного мира, который служит нормализации и развитию межгосударственных отношений в соответствии с новыми реалиями, полного разрешения замороженного конфликта в регионе и восстановления всех экономических и транспортных связей.

Придерживаясь политики справедливого мира и выполнения обязательств, изложенных в трехстороннем заявлении, азербайджанская сторона неоднократно заявляла о своей заинтересованности в заключении окончательного мирного соглашения и установлении нормальных добрососедских отношений между народами двух стран после мирного восстановления его международно признанных границ и уважения к его территориальной целостности с армянской стороны. Однако Армения, не желая мириться с существующими реалиями, отказывается выполнять условия трехстороннего заявления и продолжает военные провокации и клеветническую кампанию против Азербайджана.

В частности в послевоенный период, когда ожидают переговоров о налаживании отношений между народами и стабильном мире в регионе, мы являемся свидетелями заявлений армянской политической элиты, выражающих этническую нетерпимость по отношению к Азербайджану и его гражданам.

Азербайджан, руководствующийся принципом мирного сосуществования с соседними странами и развития регионального сотрудничества, выдвигает конкретные предложения по снижению напряженности в отношениях с Арменией, укреплению регионального мира и расширению сотрудничества. Однако Армения, игнорируя эти призывы, продолжает сеять ненависть и нетерпимость в отношении азербайджанцев в различных медиаресурсах и социальных сетях.

Города, поселки и села на освобожденных территориях практически полностью разрушены и разграблены вооруженными силами Армении. Кроме того, в этих районах были установлены сотни тысяч мин. Наличие этих активных в течение десятилетий и представляющих серьезную опасность мин не только угрожает праву на жизнь, но и препятствует возвращению вынужденных переселенцев на эти территории и значительно замедляет процесс восстановления и развития в целом.

После окончания войны не только военнослужащие, но и мирные жители были погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. Армянская сторона, отказывающаяся предоставить Азербайджану точные карты полей, заминированных во время оккупации, создает серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также препятствует реализации проектов государственного значения по восстановлению освобожденных территорий. Таким образом, она, игнорируя международное гуманитарное право, грубо нарушает принцип ненападения, требования I Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года и проявляет откровенное неуважение к международному сообществу.

До сих пор не удалось получить от противоположной стороны информацию о судьбе 3890 наших соотечественников, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. К сожалению, армянская сторона, различными способами уклоняющаяся от мирных инициатив, даже после окончания войны отказывается сотрудничать в обмене информацией о пропавших без вести.

Учитывая важную роль справедливого мира и взаимопонимания в эффективном выполнении обязательств, вытекающих из норм и принципов международного права, вы призываем международные правозащитные организации, страны мира, иностранные институты омбудсменов и другие национальные институты по правам человека приложить совместные усилия для восстановления и защиты нарушенных прав человека в регионе, соблюдения Арменией норм и принципов международного права и установления прочного мира; призываем Армению уважать международно признанную территориальную целостность Азербайджана, воздерживаться от провокационных действий, угрожающих жизни и здоровью гражданского населения, грубо нарушающих основных права человека; положить конец факторам, мешающим объективному осуществлению процесса делимитации и демаркации государственной границы между сторонами и препятствующих заключению важного с точки зрения политико-экономического развития региона заключительного мирного договора, принять срочные меры по предоставлению объективной информации о судьбах лиц, пропавших без вести в период первой и второй войн в Карабахе, и передаче Азербайджану точных карт мин, установленных в освобожденных от оккупации городах и районах, создать условия открытию важных для региона транспортные коммуникаций, в том числе строительства новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику и западные районы Азербайджана, а также возвращению вынужденных переселенцев и беженцев на свои исконные земли, тем самым выполнив все условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года".

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Организации исламского сотрудничества и ассоциациям омбудсменов государств-членов этой организации, независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, Европейской сети омбудсменов по правам ребенка, Международному бюро мира, Универсальной Федерации мира, омбудсменам различных стран и национальным институтам прав человека, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям Азербайджана.