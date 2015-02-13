​Октай Асадов положительно оценивает диалог между правительством и оппозицией

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На проходящем сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана продолжается обмен мнениями по поводу диалога между правительством и оппозицией. Как сообщает Report, председатель ПЕНФА Гудрат Гасангулиев оценил этот диалог положительно.

Он отметил, что некоторые управляемые внешними силами политические партии пытаются бросить тень на эту встречу: "Однако они не смогут ничего добиться этим, потому что эта встреча окажет положительное воздействие на развитие политической системы, демократии в Азербайджане".

Спикер Октай Асадов также положительно оценил диалог между правительством и оппозицией: "Политические партии все время выступают с предложениями о проведении диалога, однако после того, как встреча состоится, озвучивают различные отрицательные мнения".

Председатель Партии "Великое возрождение" Фазиль Мустафа отметил, что встреча оказалась очень эффективной: "Те, кто не принял участие во встрече, допустили большую политическую ошибку".

Председатель Партии "Умид" Игбал Агазаде добавил, что совместное обсуждение различных вопросов политическими организациями и правительством идет на пользу народу и государству.