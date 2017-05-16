Октай Асадов: Россия является сопредседателем МГ ОБСЕ и поэтому должна демонстрировать нейтралитет, но мы не видим этого

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Есть некоторые силы, которые пытаются нарушить отношения между Россией и Азербайджаном. Отношения межу президентами двух стран нормальные".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил депутат Ариф Рагимзаде.

Он отметил, что подобные шаги бросает тень на отношения между двумя странами.

Спикер Октай Асадов же заявил, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поэтому должна демонстрировать нейтралитет: "Но мы не видим этого. Не может быть, чтобы в документах какой-то неправительственной организации (НПО) не было проблем. Это - разрешимо".

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Али Гусейнли отметил, что данное решение России непонятно: "В последнее время стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией было на высоком уровне. Российская сторона должна знать, что принятое Верховным судом решение наносит отношениям серьезный ущерб. Надеемся, что на очередном этапе в это решение внесут изменения".