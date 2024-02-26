Официальные лица посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие официальные лица посетили памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в па

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев и другие официальные лица посетили памятник "Крик матери", воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии.

Как сообщает Report, официальные лица государства и правительства возложили цветы к памятнику, почтили светлую память жертв трагедии.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы был оккупирован вооруженными силами Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, местные жители были безжалостно убиты, а город стерт с лица земли. Армяне убили 613 мирных жителей, в числе которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

Фото: Вугар Ханларов