Община: Пашинян лжет и клевещет на Азербайджан

Община Западного Азербайджана прокомментировала последнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Община Западного Азербайджана прокомментировала последнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, в заявлении Общины говорится, что Никол Пашинян в своем последнем интервью в очередной раз солгал и оклеветал Азербайджан.

"Это та самая Армения, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана, нарушая международное право, Устав ООН, а также Алма-Атинскую декларацию 1991 года, на которую особенно часто ссылается Никол Пашинян. Это та самая Армения, в политический лексикон которой до сентября 2022 года не входило понятие "территориальная целостность и суверенитет стран", - отметили в Общине.

В заявлении подчеркивается, что Пашинян, который в 2019 году на тогда еще оккупированных территориях заявил: "Карабах – это Армения, и точка", во время Отечественной войны проводил военные сборы на территории Азербайджана и отдавал приказы о нападении, а также отрицает право на возвращение западных азербайджанцев, оказался в плачевном положении после Победы Азербайджана и теперь притворяется сторонником международного права, что является не чем иным, как "крокодиловыми слезами".

"С одной стороны, он заявляет, что признает Карабах территорией Азербайджана, а с другой – в плане действий правительства Армении на 2021–2026 годы употребляет такие угрожающие суверенитету Азербайджана выражения, как "статус Нагорного Карабаха", "отделение ради спасения", а также в исках в международных судах представляет Карабах как территорию за пределами Азербайджана. Мирное соглашение не строится на этом", - отмечается в заявлении.