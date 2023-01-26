Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия

Для обеспечения безопасности людей, которые вернутся в Западный Азербайджан, на территории их расселения должна быть введена международная миротворческая миссия, имеющая соответствующий мандат.

Для обеспечения безопасности людей, которые вернутся в Западный Азербайджан, на территории их расселения должна быть введена международная миротворческая миссия, имеющая соответствующий мандат.

Как сообщает Report, это отражено в концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечено, что данная миссия должна состоять из сил стран, которым доверяет община.

Необходимо достижение юридически обязывающего международного соглашения с соответствующим механизмом верификации и гарантии для добровольного, безопасного и достойного возращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в свои родные края, говорится в документе.