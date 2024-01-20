Поступившее в ЦИК обращение направлено для расследования в Генпрокуратуру

Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоялось 20 января под председательством Мазахира Панахова.

20 января на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) под председательством Мазахира Панахова рассмотрено поступившее в комиссию обращение.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.

На заседании с участием представители международной наблюдательной миссии и СМИ была дана подробная информация о проведенном по этому обращению разбирательству.

Было сообщено, что экспертная группа при Центральной избирательной комиссии всесторонне и объективно изучила обращение, подготовила заключение и оперативно, в рамках законодательно установленного времени вынесла на рассмотрение членов комиссии.

После обсуждений на заседании ЦИК было решено направить обращение в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для проведения расследования.