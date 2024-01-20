О нас

Поступившее в ЦИК обращение направлено для расследования в Генпрокуратуру

Поступившее в ЦИК обращение направлено для расследования в Генпрокуратуру Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоялось 20 января под председательством Мазахира Панахова.
Внутренняя политика
20 января 2024 г. 23:59
Поступившее в ЦИК обращение направлено для расследования в Генпрокуратуру

20 января на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) под председательством Мазахира Панахова рассмотрено поступившее в комиссию обращение.

Об этом Report сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.

На заседании с участием представители международной наблюдательной миссии и СМИ была дана подробная информация о проведенном по этому обращению разбирательству.

Было сообщено, что экспертная группа при Центральной избирательной комиссии всесторонне и объективно изучила обращение, подготовила заключение и оперативно, в рамках законодательно установленного времени вынесла на рассмотрение членов комиссии.

После обсуждений на заседании ЦИК было решено направить обращение в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для проведения расследования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK-ya daxil olan müraciəti Baş Prokurorluq araşdıracaq

Другие новости из категории

Состоялось расширенное заседание Центрального избирательного штаба ПЕА
ФотоСостоялось расширенное заседание Центрального избирательного штаба ПЕА
20 января 2024 г. 15:49
Сотрудники СГБ посетили Аллею шехидов
ФотоСотрудники СГБ посетили Аллею шехидов
20 января 2024 г. 14:02
В Нахчыване почтили память шехидов 20 Января
ФотоВ Нахчыване почтили память шехидов 20 Января
20 января 2024 г. 13:43
В Ханкенди почтили память шехидов 20 Января
В Ханкенди почтили память шехидов 20 Января
20 января 2024 г. 12:58
В этом году в Шуше начнет работу Центр ASAN xidmət
В этом году в Шуше начнет работу Центр "ASAN xidmət"
20 января 2024 г. 12:12
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания
В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания
20 января 2024 г. 12:02
Генпрокурор: Рассматривается несколько версий причины пожара в мебельном цехе в Баку
Генпрокурор: Рассматривается несколько версий причины пожара в мебельном цехе в Баку
20 января 2024 г. 11:53
Аппарат омбудсмена и ЦИК разработали совместный план действий в связи с президентскими выборами
Аппарат омбудсмена и ЦИК разработали совместный план действий в связи с президентскими выборами
20 января 2024 г. 11:42
Генпрокурор рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов
Генпрокурор рассказал о ходе следствия по делам армянских сепаратистов
20 января 2024 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi