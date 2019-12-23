Обнародована итоговая явка избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, заведующий центром информации секретариата Центральной избирательной комиссии Фарид Оруджев отметил, что активность избирателей по избирательным участкам составила 32,72%.

По его словам, из обладающих правом голоса 4 972 356 избирателей проголосовали 1 627 064 человек.

Отметим, что муниципальные выборы в стране прошли в 5 049 избирательных участках. В 1 606 муниципалитетов по 118 избирательным округам должны быть избраны 15 156 членов. В выборах участвовали 13 политических партий, зарегистрировано 41 462 кандидатов. В список были включены имена 4 972 356 обладающих правом голоса избирателей.

Для наблюдения за процессом голосования в 1 000 участках были установлены веб-камеры, что позволило наблюдать за выборами с любой точки мира.

В то же время, для чтения данных удостоверений личности нового поколения впервые в этом году все избирательные участки были снабжены устройствами для считывания чипов.