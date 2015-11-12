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    Обнародован список депутатов в Верховный Меджлис Нахчывана​ - СПИСОК

    Их число составляет 45 человек

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября.

    Агентство Report предлагает список 45 депутатов, избранных в Верховный Меджлис Нахчыванской АР:

    Садаракский избирательный округ №1

    Гасымов Ариф Микаил оглу

    Гейдарабадский избирательный округ №2

    Алиева Вюсала Абазар гызы

    Махтинский избирательный округ № 3

    Гасанов Нусрат Фирудин оглу

    Енгиджинский избирательный округ №4

    Бабаев Амир Бахшали оглу

    Алышарский избирательный округ №5

    Тагиев Асеф Таги оглу

    Чарчибоганский избирательный округ №6

    Магеррамов Салех Гейдарr оглу

    Аралыгский избирательный округ №7

    Талыбов Васиф Юсиф оглу

    Дудангинский избирательный округ №8

    Велиев Муса Мамед оглу

    Махмудкендский избирательный округ №9

    Мохбалиев Тельман Али оглу

    Шарурский городской избирательный округ №10

    Зейналов Азер Ядулла оглу

    Гамзалинский избирательный округ №11

    Мамедова Егяна Гурбан гызы

    Юхары Дашарский избирательный округ №12

    Талыбов Тариель Гесуйнали оглу

    Ибадуллинский избирательный округ №13

    Гасанли Орудж Гафар оглу

    Данъеринский избирательный округ №14

    Алиев Асим Едияр оглу

    Гарабагларский избирательный округ №15

    Гулиева Севда Рустам гызы

    Гыврагский избирательный округ №16

    Ибрагимов Анар Адиль оглу

    Чалхангалинский избирательный округ №17

    Мамедов Этимад Джафар оглу

    Нехрамский избирательный округ №18

    Нифталиев Гусейн Асрафиль оглу

    Бабекский избирательный округ №19

    Мамедов Иса Мустафа оглу

    Ярымджанский избирательный округ № 20

    Аллахвердиева Хабиба Рашад гызы

    Мазранский избирательный округ №21

    Сеидов Миргашим Ахмед оглу

    Шихмахмудский избирательный округ №22

    Мамедли Туран Баймамед гызы

    Джахринский избирательный округ №23

    Сафарли Гаджифахраддин Яхья оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №24

    Аббасов Магеррам Гусейн оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №25

    Талыбов Сеймур Васиф оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №26

    Джафарли Эльман Юсиф оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №27

    Рзаева Язгюль Гасанали гызы

    Нахчыванский городской избирательный округ №28

    Алиев Исмаиль Исрафиль оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №29

    Аллахвердиева Аида Магеррам гызы

    Нахчыванский городской избирательный округ №30

    Мамедов Намиг Газанфар оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №31

    Мамедов Назим Мамед оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №32

    Бабабейли Назим Сафарали оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №33

    Азимов Бахруз Нураддин оглу

    Шахбузский городской избирательный округ №34

    Мамедов Ризван Тамо оглу

    Коланынский избирательный округ №35

    Исмаилов Джаби Азиз оглу

    Шахбузкендский избирательный округ №36

    Дуньямалыев Гочали Иса оглу

    Джульфинский городской избирательный округ №37

    Ибрагимов Гадир Аббас оглу

    Яйджинский избирательный округ №38

    Фараджов Фарадж Рза оглу

    Эрезинский избирательный округ №39

    Алиев Тахир Рза оглу

    Салтагский избирательный округ №40

    Гашимлм Гусейн Мамед оглу

    Ордубадский городской избирательный округ №41

    Рзаев Гурбат Исмаил оглу

    Ордубадский городской избирательный округ №42

    Зейналов Эльдар Ахмед оглу

    Юхары Айлисский избирательный округ №43

    Джафарли Ахмед Мамед оглу

    Ванандский избирательный округ №44

    Бабаев Тофиг Сулейман оглу

    Азинский избирательный округ №45

    Мустафаева Ильхама Рафиг гызы.

    Отметим, что после завершения выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР, состоявшихся 1 ноября, Центризбирком Нахчывана проверил протоколы об определении результатов голосования, составленных 45 избирательными округами и 316 избирательными участками. В результате проверок было установлено, что протоколы подписаны всеми членами избирательной комиссии, нет никаких специальных заключений, и что выборы прошли согласно закону. 

    Согласно протоколам, поступившим в Центральную избирательную комиссию из окружных и участковых избирательных округов, из зарегистрированных 268 463 избирателей в голосовании приняло участие 205 166 избирателей (76,4%). 203 991 из всех бюллетеней (т.е. 99,4 %) в избирательных ящиках признаны действительными, 1 174 бюллетеня (0,6%) - недействительными. 9 бюллетеней были испорчены избирателями, 63 288 бюллетеней не были использованы и были ликвидированы. 

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