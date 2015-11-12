Обнародован список депутатов в Верховный Меджлис Нахчывана​ - СПИСОК

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября.

Агентство Report предлагает список 45 депутатов, избранных в Верховный Меджлис Нахчыванской АР:

Садаракский избирательный округ №1

Гасымов Ариф Микаил оглу

Гейдарабадский избирательный округ №2

Алиева Вюсала Абазар гызы

Махтинский избирательный округ № 3

Гасанов Нусрат Фирудин оглу

Енгиджинский избирательный округ №4

Бабаев Амир Бахшали оглу

Алышарский избирательный округ №5

Тагиев Асеф Таги оглу

Чарчибоганский избирательный округ №6

Магеррамов Салех Гейдарr оглу

Аралыгский избирательный округ №7

Талыбов Васиф Юсиф оглу

Дудангинский избирательный округ №8

Велиев Муса Мамед оглу

Махмудкендский избирательный округ №9

Мохбалиев Тельман Али оглу

Шарурский городской избирательный округ №10

Зейналов Азер Ядулла оглу

Гамзалинский избирательный округ №11

Мамедова Егяна Гурбан гызы

Юхары Дашарский избирательный округ №12

Талыбов Тариель Гесуйнали оглу

Ибадуллинский избирательный округ №13

Гасанли Орудж Гафар оглу

Данъеринский избирательный округ №14

Алиев Асим Едияр оглу

Гарабагларский избирательный округ №15

Гулиева Севда Рустам гызы

Гыврагский избирательный округ №16

Ибрагимов Анар Адиль оглу

Чалхангалинский избирательный округ №17

Мамедов Этимад Джафар оглу

Нехрамский избирательный округ №18

Нифталиев Гусейн Асрафиль оглу

Бабекский избирательный округ №19

Мамедов Иса Мустафа оглу

Ярымджанский избирательный округ № 20

Аллахвердиева Хабиба Рашад гызы

Мазранский избирательный округ №21

Сеидов Миргашим Ахмед оглу

Шихмахмудский избирательный округ №22

Мамедли Туран Баймамед гызы

Джахринский избирательный округ №23

Сафарли Гаджифахраддин Яхья оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №24

Аббасов Магеррам Гусейн оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №25

Талыбов Сеймур Васиф оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №26

Джафарли Эльман Юсиф оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №27

Рзаева Язгюль Гасанали гызы

Нахчыванский городской избирательный округ №28

Алиев Исмаиль Исрафиль оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №29

Аллахвердиева Аида Магеррам гызы

Нахчыванский городской избирательный округ №30

Мамедов Намиг Газанфар оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №31

Мамедов Назим Мамед оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №32

Бабабейли Назим Сафарали оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №33

Азимов Бахруз Нураддин оглу

Шахбузский городской избирательный округ №34

Мамедов Ризван Тамо оглу

Коланынский избирательный округ №35

Исмаилов Джаби Азиз оглу

Шахбузкендский избирательный округ №36

Дуньямалыев Гочали Иса оглу

Джульфинский городской избирательный округ №37

Ибрагимов Гадир Аббас оглу

Яйджинский избирательный округ №38

Фараджов Фарадж Рза оглу

Эрезинский избирательный округ №39

Алиев Тахир Рза оглу

Салтагский избирательный округ №40

Гашимлм Гусейн Мамед оглу

Ордубадский городской избирательный округ №41

Рзаев Гурбат Исмаил оглу

Ордубадский городской избирательный округ №42

Зейналов Эльдар Ахмед оглу

Юхары Айлисский избирательный округ №43

Джафарли Ахмед Мамед оглу

Ванандский избирательный округ №44

Бабаев Тофиг Сулейман оглу

Азинский избирательный округ №45

Мустафаева Ильхама Рафиг гызы.

Отметим, что после завершения выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР, состоявшихся 1 ноября, Центризбирком Нахчывана проверил протоколы об определении результатов голосования, составленных 45 избирательными округами и 316 избирательными участками. В результате проверок было установлено, что протоколы подписаны всеми членами избирательной комиссии, нет никаких специальных заключений, и что выборы прошли согласно закону.

Согласно протоколам, поступившим в Центральную избирательную комиссию из окружных и участковых избирательных округов, из зарегистрированных 268 463 избирателей в голосовании приняло участие 205 166 избирателей (76,4%). 203 991 из всех бюллетеней (т.е. 99,4 %) в избирательных ящиках признаны действительными, 1 174 бюллетеня (0,6%) - недействительными. 9 бюллетеней были испорчены избирателями, 63 288 бюллетеней не были использованы и были ликвидированы.