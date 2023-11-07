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Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел

Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил и сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджана.
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 18:01
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил и сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел, проявившие высокий профессионализм, отвагу и храбрость в обеспечении территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличившиеся при выполнении своих служебных обязанностей и задач, возложенных на воинскую часть.

Согласно распоряжению, 5 человек награждены орденом "Карабах", 30 человек – орденом "Азербайджанское знамя", 55 человек – орденом "Рашадат" 3-й степени, один человек – орденом "Рашадат" 2-й степени, 6 человек – орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Группа военнослужащих награждена орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, а также медалями "За Отчизну", "За отвагу", "Отважный боец", "За отличие в бою", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Ходжавенда" и "За военные заслуги".

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Версия на азербайджанском языке Silahlı Qüvvələrin hərbçiləri və DİN-in əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

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