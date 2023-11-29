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Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы госбезопасности

Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы госбезопасности Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
29 ноября 2023 г. 16:50
Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы госбезопасности

Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, за заслуги в области подготовки кадров органов безопасности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей награждены следующие сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

медалью "Терегги"

Мамедова Камина Гавиль гызы

медалью "За военную службу"

Аллахвердиев Эхтибар Ядулла оглу - полковник

Алиев Эльчин Аластун оглу - полковник

Амиров Зияфет Масим оглу - полковник

Исмаилов Азер Валех оглу - полковник

Насиров Эльшад Хагверди оглу - полковник

Фатуллаева Мехпара Дайыш гызы - полковник-лейтенант

Магеррамов Намиг Алиаддин оглу - полковник-лейтенант.

За заслуги в сфере образования Акифу Падар оглу Оруджалиеву присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".

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Версия на азербайджанском языке DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasının əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

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