Награждены работники гражданской авиации - СПИСОК

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана, за плодотворную деятельность в области авиации глава государства наградил следующих лиц:
орденом "Шохрат"
Алиева Саяда Сабир оглу
медалью "Tерегги"
Aбдуллаева Надира Абульфаз оглу
Багирова Самира Анайдын оглу
Бузарова Валерия Власовича
Ахмедову Гюльнару Тельман гызы
Хазарханова Энвера Тапдыг оглу
Гусейнова Агашукюра Алигусейн оглу
Xудавердиева Тофига Агахан оглу
Гахраманова Ахада Ибрагим оглу
Meхдиева Руфата Абдурахман оглу
Mеджидову Адылю Мамед гызы
Mагеррамова Шахмура Вагуб оглу
Насирова Чодара Насреддин оглу
Рагимова Багира Таги оглу
Самедова Мамедали Гамид оглу
Шукюрова Ильхама Сабир оглу
Велиева Низами Хилал оглу.
Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Рагубу Бахды оглу Самедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики за многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook