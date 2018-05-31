Награждены работники гражданской авиации - СПИСОК

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана, за плодотворную деятельность в области авиации глава государства наградил следующих лиц:

орденом "Шохрат"

Алиева Саяда Сабир оглу

медалью "Tерегги"

Aбдуллаева Надира Абульфаз оглу

Багирова Самира Анайдын оглу

Бузарова Валерия Власовича

Ахмедову Гюльнару Тельман гызы

Хазарханова Энвера Тапдыг оглу

Гусейнова Агашукюра Алигусейн оглу

Xудавердиева Тофига Агахан оглу

Гахраманова Ахада Ибрагим оглу

Meхдиева Руфата Абдурахман оглу

Mеджидову Адылю Мамед гызы

Mагеррамова Шахмура Вагуб оглу

Насирова Чодара Насреддин оглу

Рагимова Багира Таги оглу

Самедова Мамедали Гамид оглу

Шукюрова Ильхама Сабир оглу

Велиева Низами Хилал оглу.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Рагубу Бахды оглу Самедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики за многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации.