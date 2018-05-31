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    Награждены работники гражданской авиации - СПИСОК

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников гражданской авиации Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 80-летием гражданской авиации Азербайджана, за плодотворную деятельность в области авиации глава государства наградил следующих лиц:

    орденом "Шохрат"

    Алиева Саяда Сабир оглу

    медалью "Tерегги"

    Aбдуллаева Надира Абульфаз оглу

    Багирова Самира Анайдын оглу

    Бузарова Валерия Власовича

    Ахмедову Гюльнару Тельман гызы

    Хазарханова Энвера Тапдыг оглу

    Гусейнова Агашукюра Алигусейн оглу

    Xудавердиева Тофига Агахан оглу

    Гахраманова Ахада Ибрагим оглу

    Meхдиева Руфата Абдурахман оглу

    Mеджидову Адылю Мамед гызы

    Mагеррамова Шахмура Вагуб оглу

    Насирова Чодара Насреддин оглу

    Рагимова Багира Таги оглу

    Самедова Мамедали Гамид оглу

    Шукюрова Ильхама Сабир оглу

    Велиева Низами Хилал оглу.

    Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Рагубу Бахды оглу Самедову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики за многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации.

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