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    Начался визит президента Ильхама Алиева в город Сумгайыт

    Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву,

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправился в город Сумгайыт.

    Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев подробно проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в парке Гейдара Алиева, где установлен памятник, и в городе.

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