Начался визит президента Ильхама Алиева в город Сумгайыт

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправился в город Сумгайыт.

Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев подробно проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в парке Гейдара Алиева, где установлен памятник, и в городе.