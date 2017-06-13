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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Проходит внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Октая Асадова включены 38 вопросов. На заседании будут обсуждены проекты изменений в Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Земельный кодекс, Налоговый кодекс.

В то же время, будут рассмотрены проекты изменений в законы "О коневодстве", "О племенном животноводстве", "О туризме", "Об образовании", "О социальных пособиях", "О социальном страховании", "О занятости", "О борьбе с терроризмом", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике", "О питании младенцев и детей раннего возраста", "О муниципальной службе", "О страховой деятельности", "Об обязательном страховании", "О безналичных расчетах", "О трудовых пенсиях", "Об обязательном страховании случаев потери трудоспособности физических лиц на производстве от несчастных случаев и профессиональных заболеваний", "О валютном регулировании", "О борьбе против легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", "О государственной службе", "О судах и судьях", "О страховании по безработице". Большинство проектов изменений носят технический характер.