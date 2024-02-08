Наблюдатели от парламента Малайзии не выявили правонарушений на выборах

Миссия наблюдателей от парламента Малайзии не выявила правонарушений в ходе голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Миссия наблюдателей от парламента Малайзии не выявила правонарушений в ходе голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Сената Малайзии Нур Джазлан Мухамед на пресс-конференции по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

"Мы провели наблюдения на 5 избирательных участках в городе Баку, и на одном в поселке Бильгя. Выборы прошли прозрачно", - сказал он.

Парламентарий отметил, что не было выявлено фактов вмешательства в избирательный процесс: "Явка избирателей была высокой. Выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Верим, что после выборов Азербайджан и Малайзия еще более укрепят дружественные связи и сотрудничество".