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Наблюдатель от молодежной сети ДН: Избиратели в Азербайджане проявляют активность

Наблюдатель от молодежной сети ДН: Избиратели в Азербайджане проявляют активность Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в мирной обстановке.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:04
Наблюдатель от молодежной сети ДН: Избиратели в Азербайджане проявляют активность

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят очень организованно, с заметной активностью избирателей.

Об этом Report заявила наблюдатель от Молодежной сети Движения неприсоединения Джессика Мшама Джуиус.

"Я приехала сюда, чтобы наблюдать за президентскими выборами. На избирательных участках очень много людей: есть и пожилые, и люди среднего возраста, и молодые, готовые голосовать. Это очень вдохновляет. Процесс выборов очень активен, чувствуется, что избиратели знают, чего они хотят", - сказала она.

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Версия на английском языке Observer from NAM Youth Network: Voters in Azerbaijan active
Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatının müşahidəçisi: “Azərbaycanda seçici fəallığı müşahidə edilir”

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