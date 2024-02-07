Наблюдатель от молодежной сети ДН: Избиратели в Азербайджане проявляют активность

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в мирной обстановке.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят очень организованно, с заметной активностью избирателей.

Об этом Report заявила наблюдатель от Молодежной сети Движения неприсоединения Джессика Мшама Джуиус.

"Я приехала сюда, чтобы наблюдать за президентскими выборами. На избирательных участках очень много людей: есть и пожилые, и люди среднего возраста, и молодые, готовые голосовать. Это очень вдохновляет. Процесс выборов очень активен, чувствуется, что избиратели знают, чего они хотят", - сказала она.