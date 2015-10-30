​На выборах в Верховный Меджлис Нахчывана за 45 мест будут бороться 135 кандидатов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Для участия в предстоящих 1 ноября выборах в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики (АР) зарегистрировано 135 кандидатов от 45-ти избирательных округов.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нахчыванской АР Магеррам Гасымов.

Он отметил, что депутатами станут 45 кандидатов: "Партию "Ени Азербайджан" представляют 44 кандидата, различные оппозиционные партии - 46 кандидатов, независимыми являются 45 кандидатов".

М.Гасымов отметил, что на выборы в Милли Меджлис Азербайджана зарегистрировано 29 кандидатов от 7-и избирательных округов Нахчыванской АР: "Из них депутатами станут 7 человек. Партию "Ени Азербайджан" представляют 5 человек, различные оппозиционные партии - 16 человек, 8 кандидатов - независимые".

Он отметил, что количество избирателей в Нахчыване составляет 268 463 человека: "Из них 137 454 - женщины, 131 009 - мужчины. Впервые голосуют 4 799 избирателей. По сравнению с выборами в муниципалитет 2014 года количество избирателей выросло на 2033 человека".

М.Гасымов отметил, что в Нахчыванской АР создано 292 открытых и 24 закрытых избирательных участка для выборов в Милли Меджлис Азербайджана и Верховный Меджлис Нахчывана.