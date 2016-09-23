Книга академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам" издана на испанском языке

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В испанском издательстве "Eurasian Books" на испанском языке издана книга руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам".

Как сообщает Report, в произведении исследованы история нагорно-карабахского региона Азербайджана, исторические корни армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Сославшись на первоисточники, научную литературу и, в первую очередь, на неопровержимые факты на иностранных и армянском языках, автор доводит до внимания читателей исторические факты, доказывающие принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану на протяжении истории.

В произведении выражено мнение не только к проведению опирающихся на богатые исторические факты важных научно-теоретических обобщений, но и к искусственным препятствиям, мешающим решению нагорно-карабахского конфликта. История Нагорного Карабаха исследуется в контексте армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Издание данного фундаментального научного произведения на испанском языке представляет важное значение с точки зрения расширения читательской аудитории.

Книга сыграет роль ценного источника для испаноязычных читателей, желающих получить объективную и достоверную информацию об истории Нагорного Карабаха, причинах возникновения конфликта и его горьких последствиях.