Мониторинговый центр "Rəy": Победу с 84.49% голосов одержал кандидат от ПЕА

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Согласно результатам проведенного Мониторинговым центром "Rəy" exit-poll, победу на выборах одержал нынешний глава государства, кандидат в президенты от ПЕА Ильхам Алиев с 84.49% голосов.
Как сообщает Report, по словам руководителя центра Ризвана Аббасова, на голосовании приняли участие 72.3% избирателей.
По количеству набранных голосов последующие места занимают:
Гудрет Гасангулиев 3.72%
Захид Орудж 3.21%
Сардар Джалалоглу 3.04%
Араз Ализаде 1.65%
Хафиз Гаджиев 1.57%
Фарадж Гулиев 1.46%
Рази Нуруллаев 0.86%
Опрос был проведен в 350-ти избирательных участках и 48 округах по республике.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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