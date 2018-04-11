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    Мониторинговый центр "Rəy": Победу с 84.49% голосов одержал кандидат от ПЕА

    Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Согласно результатам проведенного Мониторинговым центром "Rəy" ex­it-poll, победу на выборах одержал нынешний глава государства, кандидат в президенты от ПЕА Ильхам Алиев с 84.49% голосов.

    Как сообщает Report, по словам руководителя центра Ризвана Аббасова, на голосовании приняли участие 72.3% избирателей.

    По количеству набранных голосов последующие места занимают:

    Гудрет Гасангулиев 3.72%

    Захид Орудж 3.21%­­

    Сардар Джалалоглу 3.04%

    Араз Ализаде 1.65%­­

    Хафиз Гаджиев 1.57%­­

    Фарадж Гулиев 1.46%

    Рази Нуруллаев 0.86­%

    Опрос был проведен в 350-ти избирательных участках и 48 округах по республике. 

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