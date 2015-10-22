​МНБ: Распространение ложной, клеветнической информации оскорбительного характера недопустимо

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Как уже сообщалось, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам злоупотребления отдельными должностными лицами Министерства национальной безопасности служебными полномочиями и допущенных ими других нарушений закона, 7 должностных лиц Министерства национальной безопасности привлечены в качестве обвиняемых лиц по статьям 308.2, 309.1 и 302.2 Уголовного кодекса.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, однако, как сообщили из управления общественных связей Министерства национальной безопасности, в последнее время в ряде органов периодической печати и электронных средствах информации интенсивно распространяются непроверенные и не соответствующие действительности сообщения, носящие характер слухов.

Эти слухи содержат информацию о якобы «аресте» высокопоставленных и должностных сотрудников Министерства национальной безопасности, а также об их деятельности, не связанной со службой. Следует отметить, что распространение такой ложной, клеветнической информации оскорбительного характера недопустимо.

Министерство национальной безопасности настойчиво продолжает деятельность по надежному обеспечению стабильности и безопасности в стране, все приказы и указания Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами выполняются безотлагательно и добросовестно.