Минуло три года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

Сегодня исполняется очередная годовщина освобождения Лачынского района от оккупации вооруженных сил Армении.

Сегодня исполняется очередная годовщина освобождения Лачынского района от оккупации вооруженных сил Армении.

Report напоминает, что со дня освобождения Лачынского района Азербайджана от армянской оккупации минуло три года.

Один из живописных уголков Азербайджана - Лачынский район - расположен в юго-западной части республики, на Малом Кавказе. На севере район граничит с Кяльбаджарским, на юге - с Губадлинским, на востоке - с Ходжалинским, Шушинским и Ходжавендским районами Азербайджана, на западе - с Арменией. Расстояние от райцентра Лачына до Баку составляет 450 км, на расстоянии 60 километров от города находится железнодорожная станция Ханкенди. Район объединяет город, поселок и 125 сел.

В Лачынском районе, общая площадь которого составляет 1835 кв.км, насчитывается 72 тыс. гектаров пастбищных угодий и 34 тыс. гектаров густого лесного массива. Район расположен в горной местности, самая высокая точка - вершина Гызылбогаз (3 594 метра над уровнем моря). Протекающие по территории района реки Шалва и Минкенд, сливаясь, впадают в реку Хакари (протяженность 113 км), берущей начало с территории района.

Освобождение Лачына, оккупированного армянами с мая 1992 года, стало возможным благодаря Победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Ильхаму Алиеву, его полководческим способностям и успешным военным действиям Азербайджанской армии в Отечественной войне.

В соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачынский район был возвращен Азербайджану 1 декабря.

Путь Лачына к свободе начался осенью 2020 года. 27 сентября того же года Азербайджанская армия, предотвратившая провокацию вооруженных сил Армении на фронте, освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. Город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, а также несколько стратегических высот на направлениях Агдере и Муровдаг, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане были очищены от противника. Отечественная война, длившаяся 44 дня, завершилась блестящей победой Азербайджанской Армии, в освобожденных от захватчиков городах, селах и поселках был поднят наш славный трехцветный флаг.

Армянские вооруженные формирования, не выдержав наступления нашей армии, отступили со значительными потерями. При этом были уничтожены тысячи живой силы и военной техники противника. Военно-политическое руководство Армении, понимая бесполезность сопротивления перед Азербайджанской Армией, было вынуждено подписать документ о капитуляции.

1 декабря 2020 года подразделения Азербайджанской армии вошли в район, здесь был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

14 февраля прошлого года президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Лачынский район. Глава государства поднял флаг Азербайджана в селе Гюлябирд Лачынского района. При участии президента Азербайджана была открыта Гюлябирдская гидроэлектростанция.

Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным 31 июля этого года, 26 августа учреждается Днем города Лачына. Празднование знаменательного дня в этот день связано с размещением Азербайджанской Армии в городе Лачын 26 августа прошлого года. В тот же день президент Ильхам Алиев объявил на своей странице в Твиттере (ныне социальная сеть "X") радостную новость о возвращении азербайджанцев в город Лачын.

В тексте публикации говорится: "Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы вернулись в город Лачын. Азербайджанская армия расположилась в городе Лачын. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачынцев и азербайджанский народ с этим событием. Да здравствует Лачын! Да здравствует Азербайджан!".

Таким образом, 26 августа 2022 года в городе Лачын был поднят государственный флаг Азербайджана. Командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами президенту Ильхаму Алиеву о размещении Азербайджанской Армии в городе Лачын. Государственный флаг Азербайджана сегодня развевается и в центре города Лачын.

За последние три года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева неоднократно посещали Лачынский район, где ознакомились с проводимыми ремонтными, восстановительными и реконструкционными работами. 25 августа этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Лачынский район. Президент принял участие в открытии малых гидроэлектростанций “Мишни” и “Алхаслы” ОАО "Азерэнержи". Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Международном аэропорту Лачын. Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке автодороги Кяльбаджар–Лачын с 38-го по 76-й километр. Также глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, который будет построен в непосредственной близости от города Лачын, в открытии мебельной фабрики в промышленной зоне Лачынского района, ознакомились с деятельностью предприятия по производству сборных модульных домов и пункта содержания мелкого рогатого скота, приняли участие в открытии съемочного павильона творческой студии “Ходжазфильм”, полной средней школы №2 Лачынского района после капитального ремонта и рыбного хозяйства “Хакари”.

Для обеспечение положений Трехстороннего заявления от 19 сентября 2023 года, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, вывода войск вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, также с целью обеспечения безопасности наших гражданских работников и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и тыловые позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник сдался, подняв белый флаг. Тем самым на всех территориях Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

В настоящее время в Лачыне ведутся восстановительные работы, строится новая инфраструктура, возрождается район. На территории района продолжаются соответствующие работы по строительству дорог, восстановлению всей инфраструктуры. До сих пор в город Лачын переселились 363 семьи (1 389 человек), а в село Забух - 121 семья (475 человек). Эти семьи поселились в домах, в которых они когда-то жили, и которые были восстановлены или реконструированы по указанию главы государства после прекращения оккупации. В настоящее время процесс продолжается.

Напомним, что Лачын был оккупирован 18 мая 1992 года.