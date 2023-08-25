В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы"

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.

Как сообщает Report, глава государства принял участие в открытии в Лачынском районе малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".

Президент ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Разрушенные армянами до основания гидроэлектростанции "Агбулаг" мощностью 14,25 МВт, "Мишни" мощностью 8,25 МВт и "Алхаслы" мощностью 6 МВт, расположенные на реке Хочаз – самом крупном притоке реки Хакари, полностью реконструированы по поручению президента Ильхама Алиева. В настоящее время работы на гидроэлектростанции "Агбулаг" подходят к концу, а на малых гидроэлектростанциях "Мишни" и "Алхаслы" они уже завершились.

Было отмечено, что в рамках реконструкции малой гидроэлектростанции "Мишни" реконструированы главная водоприемная установка, деривационный трубопровод протяженностью 7,2 километра и машинный зал. На станции установлены две современные экотурбины с "зеленым" сертификатом, генераторы, панели управления и автоматики европейского производства. Для интеграции станции в энергосистему построена 110/10-киловольтная подстанция мощностью 25 мегавольт-ампер, проложены 110-киловольтная линия электропередачи протяженностью 18 километров и оптический кабель. Эта подстанция выполняет узловую функцию для передачи электроэнергии, производимой на станциях "Мишни" и "Алхаслы", в энергосистему страны. Полностью интегрированная в энергосистему малая гидроэлектростанция "Мишни" подключена к централизованной системе SCADA, создающей возможность для дистанционного управления. На ней ежегодно будет производиться более 23 млн киловатт-часов электроэнергии.

Было подчеркнуто, что в рамках проекта реконструкции малой гидроэлектростанции "Алхаслы" реконструированы главная водоприемная установка, деривационный трубопровод протяженностью 4,3 километра и машинный зал. На станции установлены две современные экотурбины с "зеленым" сертификатом, генераторы, панели управления и автоматики европейского производства. Для интеграции станции в энергосистему к 110/10-киловольтной подстанции, построенной на малой гидроэлектростанции "Мишни", проложены 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 8 километров и оптический кабель. Малая гидроэлектростанция "Алхаслы" полностью интегрирована в энергосистему и подключена к централизованной системе SCADA, что создает возможность для дистанционного управления. На этой станции ежегодно будет производиться более 17 млн киловатт-часов электроэнергии.

Глава государства ввел в действие малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы".

Было отмечено, что на сегодняшний день в Лачынском районе, наряду со станциями "Агбулаг", "Алхаслы" и "Мишни", реконструированы и сданы в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций общей мощностью 40,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составляет 120 млн киловатт-часов. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции 4 станций. В первом квартале следующего года в Лачынском районе уже будут функционировать 9 гидроэлектростанций общей мощностью 65,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 194 млн киловатт-часов.

Было подчеркнуто, что на гидроэлектростанциях полностью соблюдаются экологические нормы. При реализации всех проектов в целях предотвращения попадания речных рыб в деривационную трубу и сохранения их в речной экосистеме построены специальные рыбопропускные сооружения. С использованием европейского оборудования с "зеленым" сертификатом полностью защищаются речная экосистема, в том числе флора и фауна, с сохранением в руслах рек объема воды, вдвое превышающего экологический поток, обеспечены снабжение водой нижней зоны потока, а также формирование водных ресурсов под руслом. При выполнении этих работ не допускались вырубка лесов, разрушение скал, гидроморфологические изменения русел рек. В ходе прокладки деривационных трубопроводов использовались специальные конструкции, соответствующие международной практике, что минимизировало воздействие на окружающую среду. Ведется работа для получения международного сертификата, подтверждающего роль гидроэлектростанций в снижении эмиссии углерода.

В ходе информирования о социально-экономическом значении данных проектов было отмечено, что 2570 из 3965 работников, задействованных в проектах, реализованных ОАО "АзерЭнержи" в 2021-2023 годах на освобожденных от оккупации территориях, были местными жителями. 170 из 197 человек, обеспеченных постоянными рабочими местами, – это жители Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Параллельно со строительно-монтажными работами ОАО "АзерЭнержи" в целях обеспечения местных жителей работой организует также курсы профессиональной подготовки. Для обеспечения занятости местных жителей эта инициатива будет продолжена при строительстве и эксплуатации новых энергетических объектов в регионе. В целях улучшения бытовых условий работников, занятых на всех электроэнергетических объектах, созданы комплексы общежитий для инженеров.