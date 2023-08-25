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В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы"

В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы" 25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.
Внутренняя политика
25 августа 2023 г. 20:56
В Лачынском районе сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции Мишни и Алхаслы

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачынский район.

Как сообщает Report, глава государства принял участие в открытии в Лачынском районе малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".

Президент ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Разрушенные армянами до основания гидроэлектростанции "Агбулаг" мощностью 14,25 МВт, "Мишни" мощностью 8,25 МВт и "Алхаслы" мощностью 6 МВт, расположенные на реке Хочаз – самом крупном притоке реки Хакари, полностью реконструированы по поручению президента Ильхама Алиева. В настоящее время работы на гидроэлектростанции "Агбулаг" подходят к концу, а на малых гидроэлектростанциях "Мишни" и "Алхаслы" они уже завершились.

Было отмечено, что в рамках реконструкции малой гидроэлектростанции "Мишни" реконструированы главная водоприемная установка, деривационный трубопровод протяженностью 7,2 километра и машинный зал. На станции установлены две современные экотурбины с "зеленым" сертификатом, генераторы, панели управления и автоматики европейского производства. Для интеграции станции в энергосистему построена 110/10-киловольтная подстанция мощностью 25 мегавольт-ампер, проложены 110-киловольтная линия электропередачи протяженностью 18 километров и оптический кабель. Эта подстанция выполняет узловую функцию для передачи электроэнергии, производимой на станциях "Мишни" и "Алхаслы", в энергосистему страны. Полностью интегрированная в энергосистему малая гидроэлектростанция "Мишни" подключена к централизованной системе SCADA, создающей возможность для дистанционного управления. На ней ежегодно будет производиться более 23 млн киловатт-часов электроэнергии.

Было подчеркнуто, что в рамках проекта реконструкции малой гидроэлектростанции "Алхаслы" реконструированы главная водоприемная установка, деривационный трубопровод протяженностью 4,3 километра и машинный зал. На станции установлены две современные экотурбины с "зеленым" сертификатом, генераторы, панели управления и автоматики европейского производства. Для интеграции станции в энергосистему к 110/10-киловольтной подстанции, построенной на малой гидроэлектростанции "Мишни", проложены 10-киловольтная линия электропередачи протяженностью 8 километров и оптический кабель. Малая гидроэлектростанция "Алхаслы" полностью интегрирована в энергосистему и подключена к централизованной системе SCADA, что создает возможность для дистанционного управления. На этой станции ежегодно будет производиться более 17 млн киловатт-часов электроэнергии.

Глава государства ввел в действие малые гидроэлектростанции "Мишни" и "Алхаслы".

Было отмечено, что на сегодняшний день в Лачынском районе, наряду со станциями "Агбулаг", "Алхаслы" и "Мишни", реконструированы и сданы в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций общей мощностью 40,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составляет 120 млн киловатт-часов. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции 4 станций. В первом квартале следующего года в Лачынском районе уже будут функционировать 9 гидроэлектростанций общей мощностью 65,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 194 млн киловатт-часов.

Было подчеркнуто, что на гидроэлектростанциях полностью соблюдаются экологические нормы. При реализации всех проектов в целях предотвращения попадания речных рыб в деривационную трубу и сохранения их в речной экосистеме построены специальные рыбопропускные сооружения. С использованием европейского оборудования с "зеленым" сертификатом полностью защищаются речная экосистема, в том числе флора и фауна, с сохранением в руслах рек объема воды, вдвое превышающего экологический поток, обеспечены снабжение водой нижней зоны потока, а также формирование водных ресурсов под руслом. При выполнении этих работ не допускались вырубка лесов, разрушение скал, гидроморфологические изменения русел рек. В ходе прокладки деривационных трубопроводов использовались специальные конструкции, соответствующие международной практике, что минимизировало воздействие на окружающую среду. Ведется работа для получения международного сертификата, подтверждающего роль гидроэлектростанций в снижении эмиссии углерода.

В ходе информирования о социально-экономическом значении данных проектов было отмечено, что 2570 из 3965 работников, задействованных в проектах, реализованных ОАО "АзерЭнержи" в 2021-2023 годах на освобожденных от оккупации территориях, были местными жителями. 170 из 197 человек, обеспеченных постоянными рабочими местами, – это жители Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Параллельно со строительно-монтажными работами ОАО "АзерЭнержи" в целях обеспечения местных жителей работой организует также курсы профессиональной подготовки. Для обеспечения занятости местных жителей эта инициатива будет продолжена при строительстве и эксплуатации новых энергетических объектов в регионе. В целях улучшения бытовых условий работников, занятых на всех электроэнергетических объектах, созданы комплексы общежитий для инженеров.

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Версия на английском языке "Mishni" and "Alkhasli" small hydroelectric power stations came on stream in Lachin district
Версия на азербайджанском языке Laçın rayonunda “Mişni” və “Alxaslı” Kiçik Su Elektrik stansiyaları istifadəyə verilib

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