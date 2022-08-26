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В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана

В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана В городе Лачыне был поднят Государственный флаг Азербайджана. Командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Ильхаму Алиеву о размещении Азербайджанской армии в городе Лачыне.
Внутренняя политика
26 августа 2022 г. 12:41
В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана

В городе Лачыне был поднят Государственный флаг Азербайджана. Командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Ильхаму Алиеву о размещении Азербайджанской армии в городе Лачыне.

Как сообщает Report, генерал-майор Кянан Сеидов сказал:

"Уважаемый президент! Господин Верховный главнокомандующий! Согласно вашему приказу Азербайджанская армия взяла под полный контроль город Лачын, населенные пункты Забух и Сус. В центре города Лачын развевается Государственный флаг Азербайджана. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!"

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Версия на английском языке State Flag of Azerbaijan raised in Lachin, general reports to President - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Laçın şəhərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb, general Prezidentə məruzə edib - VİDEO

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