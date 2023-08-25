Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке от 38-го до 76-го километра автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын.

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке от 38-го до 76-го километра автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын.

Как сообщает Report , председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что новая дорога протяженностью 75,8 километра, строительство которой продолжается быстрыми темпами, будет на 32 километра короче существующей. Эта дорога I и II технических категорий строится как двух- и четырехполосная. На новой дороге планируется построить 17 тоннелей. Общая протяженность тоннелей составляет 13,3 километра. Кроме того, на дороге строятся 23 моста общей протяженностью 4163 метра.

Глава государства также был проинформирован о тоннеле Т-9, который будет построен на дороге. Было сообщено, что длина двухполосного тоннеля составляет 224 метра, ширина - 10,6 метра.