В Лачынском районе состоялось открытие рыбоводческого хозяйства "Хакари"

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии рыбоводческого хозяйства "Хакари" в Лачинском районе.

25 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии рыбоводческого хозяйства "Хакари" в Лачинском районе.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы о хозяйстве.

Было сообщено, что на этом предприятии, которое является первым хозяйством по выращиванию осетровых в Карабахской зоне, будут выращиваться 35 тонн куринского осетра, 1,5 тонны стерляди и 5 тонн форели в год. Для этого созданы 36 бетонных каналов открытого типа длиной 40 метров и шириной 3 метра каждый.

Главе государства и первой леди также была предоставлена информация о процессе разведения осетров и получения икры. Было отмечено, что в будущем предполагается расширить деятельность предприятия. Так, планируется довести производство мяса осетровых до 70 тонн, икры – до 3 тонн, мяса форели – до 10 тонн в год.