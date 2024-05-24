Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном

Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит регион.

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Азербайджан для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном.

Об этом Report сообщили в посольстве США.

"Луи Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Он посетит как Азербайджан, так и Армению. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - подчеркнули в дипмиссии.

Отметим, что накануне Луи Боно посетил Ереван, где провел встречи с официальными лицами.