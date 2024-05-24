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Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном

Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит регион.
В регионе
24 мая 2024 г. 08:58
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Азербайджан для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном.

Об этом Report сообщили в посольстве США.

"Луи Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.  Он посетит как Азербайджан, так и Армению. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - подчеркнули в дипмиссии.

Отметим, что накануне Луи Боно посетил Ереван, где провел встречи с официальными лицами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşaviri Bakıda İrəvanla münasibətlərin normallaşdırılmasını müzakirə edəcək
Версия на английском языке Louis Bono to mull Azerbaijan-Armenia peace process in Baku

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