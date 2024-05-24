Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Азербайджан для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном.
Об этом Report сообщили в посольстве США.
"Луи Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Он посетит как Азербайджан, так и Армению. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - подчеркнули в дипмиссии.
Отметим, что накануне Луи Боно посетил Ереван, где провел встречи с официальными лицами.