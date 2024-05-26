В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура

В Грузии из-за наводнения повреждена инфраструктура.

В Грузии из-за наводнения повреждена инфраструктура.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Департамент по региональным связям правительства Грузии, сильный ливень вызвал выход из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли.

В результате непрекращающихся сильных дождей в районе Мцхета-Мтианети затоплены жилые дома, внутрирайонные дороги, посевные площади, повреждены мосты и линии электропередач, прекращена подача электроэнергии в районы.

Также были зафиксированы нарушения в административных единицах муниципалитетов Церовани, Тяньети и Душети, где проживают вынужденные переселенцы, и в других селах Мцхетского муниципалитета.

Для устранения проблем, вызванных неблагоприятными погодными условиями, на уровне муниципалитетов осуществляются соответствующие мероприятия. В мэрии районов созданы комиссии по оценке нанесенного ущерба.