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В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура

В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура В Грузии из-за наводнения повреждена инфраструктура.
В регионе
26 мая 2024 г. 15:17
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура

В Грузии из-за наводнения повреждена инфраструктура.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Департамент по региональным связям правительства Грузии, сильный ливень вызвал выход из берегов рек Храми, Алгети, Дебда в регионе Шида Картли.

В результате непрекращающихся сильных дождей в районе Мцхета-Мтианети затоплены жилые дома, внутрирайонные дороги, посевные площади, повреждены мосты и линии электропередач, прекращена подача электроэнергии в районы.

Также были зафиксированы нарушения в административных единицах муниципалитетов Церовани, Тяньети и Душети, где проживают вынужденные переселенцы, и в других селах Мцхетского муниципалитета.

Для устранения проблем, вызванных неблагоприятными погодными условиями, на уровне муниципалитетов осуществляются соответствующие мероприятия. В мэрии районов созданы комиссии по оценке нанесенного ущерба.

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